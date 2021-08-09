Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü Sivasspor'a konuk olacaklarını ve bu zorlu deplasmandan iyi bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü Sivasspor'a konuk olacaklarını ve bu zorlu deplasmandan iyi bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

Özgökçen, kulübün Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Futbolun, kitlelerin ilgisini çeken bir spor dalı olduğunu dile getiren Özgökçen, "Takımımız burada 28 Haziran'da kampa başladı. Belirli bir süre sonra Erzurum'a gittik. Antalyaspor ile orada bir hazırlık maçı oynadık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile maç yaptık. Dün Alanyaspor ile bir hazırlık maçı yapıldı. Tabii bu maçlar takımların eksiklerini görmesi açısından faydalı oluyor. Her takımın kendine göre eksikleri ortaya çıkıyor. Bu eksiklerin nasıl giderileceği, yapılan değerlendirmelerle sübuta eriyor." diye konuştu.

Konyaspor'un 2021-2022 sezonunda ilk maçını Sivasspor ile oynayacağını dile getiren Özgökçen, "Sivasspor iyi bir ekip. Oturmuş bir kadrosu var. Yeni takviyeler de yapıldı. Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Pazartesi günü Sivas deplasmanında sezonu açacağız. İnşallah başarılı bir skorla dönmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgökçen, bir gazetecinin, teknik direktör İlhan Palut ve ekibi ile yönetim arasında sorun olduğu yönündeki iddialarla ilgili sorusu üzerine, "İlhan hocaya biz tamamen güveniyoruz. Ekibine de güveniyoruz. İlhan hoca ile yönetim kötü olsa bile, bunlar şahsi ihtiras yapılacak konular değil. Şu anda bu iş yapılacak iş değil. Bunu çok net olarak belirtiyorum. Hocamızla inşallah, Allah izin verirse biz başarı sağlayacağız. İlhan Palut, Konyaspor'un teknik direktörüdür ve devam edecektir." yanıtını verdi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da takımı yeni sezona hazırlamak için yönetim ile yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Sivasspor maçına çok iyi bir şekilde hazırlanacaklarını vurgulayan Palut, "Ligin ilk maçları her takım için zordur. Güçlü bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Biz de kendimize güveniyoruz. Çok iyi mücadele edeceğiz. Bir planımız olacak ve onu uygulamaya çalışacağız. İnşallah iyi bir sonuç alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Palut, yönetim ile aralarında herhangi bir sorun yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat