Konyaspor, Konrad Michalak'ı renklerine bağladı
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Konyaspor, Konrad Michalak'ı renklerine bağladı

Konyaspor, Konrad Michalak'ı renklerine bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu Konrad Michalak'ı kadrosuna kattı.

Konyaspor, 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu Konrad Michalak'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig'e zorlu Sivasspor deplasmanında galibiyetle başlayan Konyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Rusya'nın Akhmat Grozny takımından kanat oyuncusu Konrad Michalak'ı kadrosuna kattı. Michalak, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 3 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki Michalak, Süper Lig'de MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giydi. Polonyalı oyuncu Konyaspor'da 77 numaralı formayı giyecek.

İmza töreni sonrası konuşan Konrad Michalak, Konyaspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Konyaspor'a geldiğim için çok memnunum. Başkanımız ve yöneticilerimizin çok emeği var. Uzun bir kontrata imza attım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Umarım beraber güzel şeyler paylaşacağız. Onlar için sahada elimizden yapacağız" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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