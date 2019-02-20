Konyaspor, Kayserispor Mesaisi Sürdü

Atiker Konyaspor, 24 Şubat Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile iç sahada oynayacağı 23. hafta maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson ve Fallou Diagne katılmadı. Antrenmanda Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde, Selim Ay ise çalışmanın tamamında takımla çalıştı. Salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman sahada çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam etti. Oyuncular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

(İHA)

Kaynak: İHA