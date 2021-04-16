İlhan Palut: "Maçın başından sonuna kadar oyun hakimiyeti bizdeydi"
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İlhan Palut: "Maçın başından sonuna kadar oyun hakimiyeti bizdeydi"

İlhan Palut: 'Maçın başından sonuna kadar oyun hakimiyeti bizdeydi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor karşısında maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu belirterek oynadıkları oyunun karşılığını alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor karşısında maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu belirterek oynadıkları oyunun karşılığını alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 35. haftasında iç sahada Kayserispor ile golsüz berabere kaldıkları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada mutlaka kazanmak istedikleri bir maç olduğunu kaydeden İlhan Palut, "Sahaya çıkarken tek hedefimiz üç puandı. Oyuna baktığımız zaman, birinci ve ikinci yarı ayırt etmeden söylemeliyim ki, takımım istediklerimin hemen hepsini yaptı. Topu kaleye gönderemedik, sadece golü bulamadık. Onun haricinde maçın başından sonuna kadar oyun hakimiyeti bizdeydi. Defansif anlamda da müsabakayı pozisyon vermeden tamamladığımız için memnunum. Bize düşen, bu oyunumuzu sürdürmek, bu standardın altına düşmemek ve ihtiyacımız olan puanları bir an önce almaktır. Dediğim gibi, 90 dakikalık mücadeleden memnunum. Maçı kazanma adına her şeyi yaptık. Maç öncesi planlarımız gol hariç hepsi gerçekleşti. Bu maçtaki tek üzüntüm, oynadığımız oyunun karşılığını alamamak ve kazanamamak oldu" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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