Konyaspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Konyaspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 35. haftasında yarın oynanacak olan 4 karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor
Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor
Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı
Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 35. haftasında yarın oynanacak olan 4 karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 35.haftasında 16 Nisan 2021 Cuma günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor maçını Çanakkale Bölgesinden Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4.Hakemi Burak Pakkan. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri maç günü açıklanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konyaspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:43:27. #1.15#

title