Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmayla sona erdi.
İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşması, yarın saat 16.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm