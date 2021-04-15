Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın evinde Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Konyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın evinde Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, 40 puanla 12. sırada girdiği Süper Lig'in 35. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı takım, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. - KONYA

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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