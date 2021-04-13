Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü iç sahada oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş açık ara favori
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş açık ara favori

Konyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü iç sahada oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri/nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic ve Ahmet Çalık katılmadı. Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile antrenmana başladı. 7'ye 4 topla oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. - KONYA

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Meral Akşener Türker Ertürk Devlet Bahçeli
Magazin Ece Erken Müge Anlı Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Diego Caner Erkin Necip Uysal Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 19:21:04. #1.16#
title