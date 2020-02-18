Konyaspor, Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

18.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:55

Konyaspor, ligin 23. haftasında konuk olacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, tedavisine devam edilen Marin Anicic yer almazken, Faruku Miya ve Ali Karakaya takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA