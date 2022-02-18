Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Kasımpaşa maçı şifresiz mi?
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Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Konyaspor - Kasımpaşa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor - Kasımpaşa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Konyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Konyaspor - Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Konyaspor - Kasımpaşa maçı hakemi kim? Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Konyaspor - Kasımpaşa Süper Ligi maçı, 18.02.2022 Cuma bugün saat 20.00'de başlayacak.
Konyaspor - Kasımpaşa Süper Ligi maçı beiNSport'tan yayınlanacak.
Konyaspor - Kasımpaşa maçını islemek için beiNSport kullanıcısı olmalısınız.
Konyaspor - Kasımpaşa, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
(H) ÜMİT ÖZTÜRK
(Y) OSMAN GÖKHAN BİLİR
(Y) HAKAN KARABALCIK
(D) OĞUZHAN ÇAKIR
(V) HAKAN CEYLAN
(A) CEYHUN SESİGÜZEL
(A) SİNAN DERECİ