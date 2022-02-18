Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Kasımpaşa maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Konyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Konyaspor - Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Konyaspor - Kasımpaşa maçı hakemi kim? Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Kasımpaşa Süper Ligi maçı, 18.02.2022 Cuma bugün saat 20.00'de başlayacak.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kasımpaşa Süper Ligi maçı beiNSport'tan yayınlanacak.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Konyaspor - Kasımpaşa maçını islemek için beiNSport kullanıcısı olmalısınız.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor - Kasımpaşa, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

(H) ÜMİT ÖZTÜRK

(Y) OSMAN GÖKHAN BİLİR

(Y) HAKAN KARABALCIK

(D) OĞUZHAN ÇAKIR

(V) HAKAN CEYLAN

(A) CEYHUN SESİGÜZEL

(A) SİNAN DERECİ

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