Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
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Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

12.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:09
Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlılar günü Kayacık Tesislerinde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic, Barış Yardımcı katılmadı. Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. - KONYA

Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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