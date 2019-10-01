Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Konyaspor bir günlük aradan sonra yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.

01.10.2019 20:25
Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Konyaspor bir günlük aradan sonra yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.


Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Paolo Hurtado antrenör gözetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman iki grupta oynanan 8'e 3 oyun ile devam etti.


Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular dar alanda top kapma oyunu oynarken, diğer oyuncular tempolu koşu çalışması yaptı. Antrenman 10'a 10 pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA
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