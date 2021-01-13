Son dakika haber... Konyaspor, Ismael Diomande ve Ertuğrul Tekşen'i transfer etti
13.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:05
Son dakika haberleri... Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Fildişi Sahilli milli futbolcu Ismael Diomande ve Ertuğrul Tekşen'i kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Fildişi Sahilli milli futbolcu Ismael Diomande ve Ertuğrul Tekşen'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenineDiomande ve kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.
Açıklamada, Diomande ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 27 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm