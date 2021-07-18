Konyaspor, ilk etap kampını tamamladı
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Konyaspor, ilk etap kampını tamamladı

Konyaspor, ilk etap kampını tamamladı
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, Kayacık Tesisleri'nde 29 Haziran'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını sabah antrenmanıyla bitirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Çabukluk hareketleri ve topla oyunla devam eden idman, koşu çalışmasıyla sona erdi.

Konyaspor kafilesi, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 21 Temmuz Çarşamba günü Erzurum'da toplanacak ve buradaki ilk antrenmanını 22 Temmuz Perşembe günü yapacak.

Konyaspor, ilk etap kampını tamamladı
Konyaspor, ilk etap kampını tamamladı
Konyaspor, ilk etap kampını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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