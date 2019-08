18.08.2019 23:44

- Konyaspor ile MKE Ankaragücü puanları paylaştı

KONYA - Konyaspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. hafta maçında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maça etki edecek skorer oyuncularının tam hazır olmadığı için istedikleri galibiyeti alamadıklarını savundu.

10. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü tamamen ellerinde tutarak maçı kazandıracak gol girişimi için her türlü topu çok hızlı dolaştırarak maçın büyük bölümünde kaleye gittiklerini kaydeden Kocaman, "Fakat zaman zaman birisi direk olmak üzere, beceri eksikliğimiz ve kaleci Korcan başta olmak üzere Ankaragücü savunmasının her topa blok yapması üzerine istediğimizi elde edemedik. Geçen seneden kalan izlerden dolayı, Konya kamuoyunun da galibiyetlerle ilgili skora ihtiyacı var onunda farkındayım bugün çok istiyorduk fakat başaramadık. Özellikle bizi sonuca götürecek oyuncular Riad Bajic, Ömer Ali Şahiner ve Milosevic, henüz ilk Süper Lig maçı olduğu için onu saymadım ama Erdon Daci'nin bu gece bizim için en etkin oyunculardan görünüyordu ama hazır olmadıklarını gördük. Tecrübeli olan diğer oyuncuların yüzde 60 seviyelerinde olması da bugünkü maçın bizim adımıza skora yansıyamaması açısından etkenlerden oldu" dedi.

Adnan Erkan: "Bize moral oldu"

MKE Ankaragücü Sportif Direktör Adnan Erkan, amaçlarının deplasmandan puanla ayrılmak olduğunu ve bunu başararak önümüzdeki haftalara moralle hazırlanacaklarını söyledi.

Erkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu başardığımız için de mutluyuz. Arkadaşlarımızın hepsini yürekten tebrik ediyorum. Bu her açıdan bizim için moral oldu. Konyaspor gibi oyunu sabırla ve kompakt oynayan ve yakaladığı hatayı çok iyi derecede değerlendiren bir ekibe karşı oynadık. Bu açıdan da bizim için önemliydi."

Kaynak: İHA