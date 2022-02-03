Konyaspor ile Giresunspor 2. randevuda

KONYA (İHA) - Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın iç sahada oynayacağı Giresunspor ile ligde ikinci kez karşılaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor yarın saat 20.00'de evinde Giresunspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda Konya temsilcisi 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 1 maç eksiğiyle aldığı 45 puanla ikinci sırada bulunuyor. Giresun ekibi ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 26 puanla 16. sırada yer alıyor.

Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 3 puan kaybetti. Yeşil-beyazlılar söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, Adana Demirspor ve Altay'ı yenerken, Sivasspor'a mağlup oldu.

2. randevu

Konyaspor ile Giresunspor, oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı.

Ligin iç sahada en çok puan toplayan takımı

Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 12 karşılaşmada 27 puan topladı. Yeşil-beyazlılar bu istatistikle ligin iç sahada en fazla puana sahip takımı konumunda bulunuyor. Konya ekibi 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 kez berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu. Konyaspor bu maçlarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü. Yeşil-beyazlılar son iç saha müsabakasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Cüneyt Çakır yönetecek

Konyaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Cüneyt Çakır, Süper Lig'de 378 maç yönetti. Bu maçların 176'sını ev sahibi, 107'sini ise deplasman takımları kazandı. 95 maç ise berabere sona erdi.

Cüneyt Çakır, en son Konyaspor'un 9 Ocak'ta Süper Lig'de oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Sivasspor maçında görev aldı. - KONYA