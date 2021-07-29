Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor
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Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Erzurum'daki kampını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Erzurum'daki kampını sürdürüyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde yeni sezona hazırlanan futbolcular, kaldıkları otelin havuzunda çalışma yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, toplu ve topsuz oyunlarla sona erdi.

19 Yaş Altı Milli Takım kampına dahil olan Şener Kaya ve Hüseyin Biber ise antrenmana katılmadı.

Konyaspor, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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