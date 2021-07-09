Konyaspor, iç transferde 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı
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Konyaspor, iç transferde 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Konyaspor, iç transferde 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, iç transferde Amir Hadziahmetovic ve Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, iç transferde Amir Hadziahmetovic ve Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, futbolcular Amir Hadziahmetovic ve Guilherme Sitya ile yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz'ün katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Guilherme Sitya ile 1, Amir Hadziahmetovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Konyaspor, iç transferde 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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