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Konyaspor, iç sahada ilk kez yenildi

Konyaspor, iç sahada ilk kez yenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında taraftarı önünde Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Konyaspor, bu sezon sahasında çıktığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.

KONYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında taraftarı önünde Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Konyaspor, bu sezon sahasında çıktığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başaran ve ikinci sıradaki yerini koruyan Konyaspor, Sivasspor karşısında seriyi bozdu. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmanın 66. dakikasında James'in attığı golle 1-0 mağlup olurken, bu sezon taraftarı önündeki ilk yenilgisini aldı. Geride kalan 11 iç saha maçında 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Konyaspor, ligde Trabzonspor ve Gaziantep FK ile birlikte evindeki namağlup ekiplerden birisiydi. Konya temsilcisinin bu serisi Sivasspor maçıyla birlikte son buldu. - KONYA

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