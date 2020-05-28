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Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

- Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor Süper Lig'de kalan 8 maçlık periyot için hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, günü sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi.

28.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:24

- Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

KONYA - Süper Lig'de kalan 8 maçlık periyot için hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, günü sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi.

Konyaspor, sabah saatlerinde Kayacık Tesislerinde yaptığı günün ilk antrenmanı ile hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, topla oyun ile devam etti. Kaleci Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay ve Ozan Can Oruç'un kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu, Farouk Miya'nın ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştığı antrenman, gruplar halinde yapılan çabukluk/koordinasyon çalışması ile sona erdi.

Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

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