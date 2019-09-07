Konyaspor, hazırlık maçında keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti

07.09.2019 23:39

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

Konyaspor, mili maçlar nedeniyle lige verilen arada TFF 1'inci Lig ekibi Keçiörengücü ile hazırlık maçında karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta taraftarlar için doğu alt tribünü açıldı.

Konyaspor maça, Ertuğrul, Savaş Polat, Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Amir, Miya, Ali Yaşar, Mücahit Can Akçay ilk 11'i ile çıktı. Yeşil-beyazlılar karşılaşmanın 25'inci dakikasında Miya'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 38'inci dakikada genç golcü Mücahit farkı ikiye çıkardı. İlk yarı ev sahibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2'inci yarıda da oyunun hakimiyetini elinde tutan yeşil-beyazlılar, 72'nci dakikada Yevhen Opanasenko ile 3'üncü golü buldu. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Konyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçın özeti

Kaynak: DHA

- Konya