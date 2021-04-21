Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Cumartesi günü Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Cumartesi günü Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ardından pas çalışması ile devam etti. Oyuncular, savunma-hücum organizasyonları ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Çalışmalarda Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular ile tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan İsmael Diomande, Musa Çağıran, Eray Birniçan, Alper Uludağ ve Marin Anicic yer almadı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı