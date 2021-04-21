Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Cumartesi günü Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Cumartesi günü Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ardından pas çalışması ile devam etti. Oyuncular, savunma-hücum organizasyonları ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Çalışmalarda Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular ile tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan İsmael Diomande, Musa Çağıran, Eray Birniçan, Alper Uludağ ve Marin Anicic yer almadı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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