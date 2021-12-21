Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Antrenmana, tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Oğulcan Ülgün katılmadı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 17.00'de başlayacak Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.