Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman turnuva maçlarıyla sona erdi.
Antrenmanda, tedavisine devam edilen Alper Uludağ, takımdan ayrı fizyoterapist Arif Yıldırım yönetiminde çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm