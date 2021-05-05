Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
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Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman turnuva maçlarıyla sona erdi.

Antrenmanda, tedavisine devam edilen Alper Uludağ, takımdan ayrı fizyoterapist Arif Yıldırım yönetiminde çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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