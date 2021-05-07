Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
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Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Tedavilerine devam edilen oyunculardan Alper Uludağ, Deni Milosevic, Zymer Bytyqi, Samuel Eduok, Artem Kravets ve Marin Anicic'in yanı sıra sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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