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Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Antrenman daha sonra ısınma ve kuvvet çalışması ile devam etti. Futbolcular idmanı taktik çalışma ve çift kale maçla tamamladı. - KONYA

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