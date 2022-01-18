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Konyaspor golü attı, Ahmet Çalık'ı andı

Konyaspor golü attı, Ahmet Çalık'ı andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyasporlu futbolcular, Adana Demirspor karşısında attıkları golün ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı formasıyla andı.

Konyasporlu futbolcular, Adana Demirspor karşısında attıkları golün ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı formasıyla andı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Maçın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi. 53. dakikada yeşil-beyazlı ekip Rahmonovic'in golüyle öne geçti. Gol sonrası saha kenarına gelen futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık'ın 6 numaralı formasını kameralara gösterdi. Attıkları golü Çalık'a adayan oyunculara taraftarlar da tezahüratlarla destek verdi. Öte yandan golün anonsu ise Ahmet Çalık adına yapıldı.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Konyaspor, Spor, Güncel, Haber

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