Konyaspor-Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, üzgün olduğunu söyledi.

Keleş, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını, ilk yarı dengeli oyun ortaya koyduklarını aktardı.

Maçın genelinde kazanma adına takımının çok bir aksiyonu olmadığına işaret eden Keleş, şunları kaydetti:

"Kaybetmeyebilirdik, şanssız bir pozisyondan dolayı geri düştük. Ondan sonra gerekli riskleri aldık ama golü bulamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Eksiklerimiz vardı. Hele Flavio'nun sakatlığından sonra format değiştirdik. Orta saha bölgesinde inanılmaz sıkıntılıyız ama bu hafta dönecekler. Cezalılarımız var, onlar da dönecek. Transferlerimiz gelecek. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyoruz."