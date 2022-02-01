Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Basir Gülüm - Spor
 - Güncelleme:
Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada devam eden idmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Basir Gülüm - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Giresunspor, Konyaspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title