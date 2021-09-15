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Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular, sahaya kurulan istasyonlarda pas çalışması ve topla oyun oynadı. Taktik çalışma ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. - KONYA

Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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