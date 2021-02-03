Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
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Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

03.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:16
Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Kazanmak için her şeyi denedik.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Kazanmak için her şeyi denedik. Sadece son vuruşu yapamadık, bir gol bulamadık. Onun için üzgünüz." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın sonuna kadar planladıkları gibi oynadıklarını söyledi.

Maçta oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirten Kartal, şunları kaydetti:

"Oyun kontrolü, pas yüzdesi, şut, korner, ikili mücadele, hava toplarında, her şeyde üstündük. Sadece son vuruşu yapamadık, bir gol bulamadık. Eğer istediğimiz golü bulabilseydik bugün bu maçı farklı kazanabilirdik. Rakibimiz de çok sıkı bir savunma anlayışıyla, tamamen kapanarak, kontradan bir gol bularak maçı kazanma üzerine oyun kurgularını kurmuş. Bunun zaten maçtan önce böyle olacağını tahmin ediyorduk. Bir, iki pozisyon verdik. Bu kadar baskılı, oyun kontrolü elinizde oynamaya çalışırken illa ki böyle birkaç pozisyon verebilirsiniz. Bunu da maçtan önce öngörmüştük."

İsmail Kartal, sahaya 3 puan için çıktıklarını vurgulayarak, "Kazanmak için her şeyi denedik. Sadece son vuruşu yapamadık, bir gol bulamadık. Onun için üzgünüz. Sonuçta kaybetmedik, bir puan aldık. Rakibi de tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar da oyuncularım disiplinli oynadı. Önümüze bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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