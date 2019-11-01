Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, yarın iç sahada Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

01.11.2019 19:10
Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, yarın iç sahada Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sağanak altında hazırlıklarını sonlandıran yeşil-beyazlı ekipte sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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