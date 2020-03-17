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İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor

Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

17.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:23
Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kar yağışı altında devam eden idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından açma germe hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.

Kaynak: AA

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