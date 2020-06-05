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Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
05.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:39

Süper Lig'de 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Tedavilerine devam edilen Ertuğrul Taşkıran ve Rogerio Thuram çalışmalara katılmazken, Farouk Miya ve Marko Jevtovic ise fizyoterapistler gözetiminde çalıştı.

Antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi maçlarının ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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