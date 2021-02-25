Konyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, taktik çalışmasının ardından sona erdi.

Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep karşılaşması yarın saat 16: 00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm