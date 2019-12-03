Haberler » Spor » Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

03.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:16
Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Ertuğrul Taşkıran antrenmana katılmazken, Ali Turan ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler