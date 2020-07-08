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Konyaspor, Gaziantep FK maçına hazır

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulubü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Gaziantep FK maçına hazır
08.07.2020 19:09 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:44

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulubü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Yarın Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Kaynak: AA

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