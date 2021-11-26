Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
AA / Savaş Güler - Haberler | Spor
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gaziantep Fk ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı.
Yeşil-beyazlı ekibin idmanı, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.