SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi - Spor
İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçı kazanamayan, son 18 karşılaşmasında ise tek galibiyeti bulunan İttifak Holding Konyaspor, iç sahada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada aldığı 3 puanla şeytanın bacağını kırdı.

15.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:50
Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçı kazanamayan, son 18 karşılaşmasında ise tek galibiyeti bulunan İttifak Holding Konyaspor, iç sahada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada aldığı 3 puanla şeytanın bacağını kırdı.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetten dolayı oyuncuları ve teknik ekibi kutladı.

Konyaspor camiası için önemli bir galibiyeti aldıklarını ifade eden Öten, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli bir maçtı. 9 kişiyle alınan bir galibiyet. Bundan sonra her maçı final niteliğinde değerlendireceğimizi geçen hafta da belirtmiştim. Rakip hiç önemli değil, her maçı tek tek değerlendireceğiz. Bu maçta en büyük olay hakem hatalarının artık uç noktada olmasıydı. Çok bariz bir golümüz verilmedi. Oyuncularımız çok basit sarı kartlardan, kırmızı kartlardan atıldı ama ilahi adalet yerini buldu. Biz 9 kişiyle de olsa rakibimizi yenerek gerçekten bizim adımıza çok önemli bir 3 puanı aldık. Bu bir kırılma maçıydı. İnşallah önümüzdeki maçlar daha iyi olacak. Tebrik ediyoruz. İlahi adaletin sonucunda da bu maç, Konyaspor'un oldu."

Sezon başından beri tek gol katkısı bulunan Bajic'in gol atmasının da kendilerini mutlu ettiğini anlatan Öten, şöyle devam etti:

"Bajic'in gol atması da çok önemliydi. Ancak 3 puanla ligde her an her şey değişebiliyor haliyle. Sonuçta biz de taraftarımız da futbolcularımız da bu zamana kadar istem dışı üzüldük, üzdük. Çünkü Konyaspor bu değildi. Gördünüz, Konyaspor istediği zaman 9 kişiyle bile rakibini yenebiliyor. Yeri geldi 11 kişiyle kendi ayarındaki rakiplerini bile yenemedik veya berabere kaldık. Bu takımda bir şeylerin artık dengeye girdiğini o birlik ve beraberliğin oluştuğunu gösteriyor. Bizim en büyük sevincimiz ondan. Her açıdan önemli bir galibiyet. İnşallah bundan sonraki 8 maçı da tek tek değerlendirip üst sıralara doğru çıkmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Asla rehavet yok. Bundan sonra her maç bizim için final."

Tarihinde Fenerbahçe'yi bir sezonda iki farklı takım başında çıkarak yenen bir teknik direktör olan Bülent Korkmaz ile ilgili soruya ise Öten, "Bülent hocamız geldiğinden beri 3 puanı evimizde veya deplasmanda alamamıştı. Hocamızla 3 puan hasretimiz vardı. Bunu Fenerbahçe karşısında tesadüfen öyle denk geldi diyelim artık. Hocamızın da bu şekilde düşündüğünü zannetmiyorum. Bizim 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Bunu isteyen de bizdik alan da biz olduk diyelim." diye yanıtladı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Spor
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı Spor
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Spor
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Ünlü iş insanı FETÖ'den gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı Spor
Ünlü iş insanı FETÖ'den gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Spor
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu Spor
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede...
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Ece Erken Hande Soral
Spor Metin Oktay Ali Palabıyık Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Avrupa İtalya Market Ankara
Şu an buradasınız: Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 12:52:43. #1.15#