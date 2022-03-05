Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça takımını, Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Muslera, Jankat Yılmaz, Elabdellaou, Taylan Antalyalı, Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Morutan, Halil Dervişoğlu ve Semih Kaya yer aldı.

Teknik direktör Torrent, 27. haftada sahalarında 4-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Elabdellaou, Taylan Antalyalı ve Mustafa Muhammed'in yerine Boey, Pulgar ve Gomis'i sahaya sürdü.

İttifak Holding Konyaspor cephesi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligin 27. haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de bir değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlılarda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Mpoku, Galatasaray karşısında başlangıç kadrosunda yer almadı. İttifak Holding Konyaspor'da bu oyuncunun yerine Hadziahmetovic ilk 11'de görev aldı.

İlhan Palut, Galatasaray karşısına Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi ve Ahmed Hassan ilk 11'i ile çıktı.

Öte yandan, Konyaspor Nalçacılılar Grubu tarafından kuzey tribününde üç boyutlu koreografi yapıldı. Taraftarlara dağıtılan gözlük yardımıyla görülen koreografide; Konyaspor'un Şampiyonlar Ligi hedefi mesajı verildi.

Konyaspor taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi.