Konyaspor-Galatasaray maçından notlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

05.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:15
Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımını, Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracci, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Babel, Muhemmed Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.

Teknik direktör Terim, 16. haftada sahasında golsüz berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inde görev verdiği Marcao, Emre Kılınç ve Arda Turan'ın yerine Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Diagne'yi sahaya sürdü.

Öte yandan Galatasaray'da cezalı olan Emre Kılınç, Arda Turan ve Marcao ile sakatlıkları devam eden Falcao, Muslera, Feghouli, Etebo ve Elabdellaoui kadroda yer almadı.

Terim ile Arda karşılaşmayı izlemek için tribündeki yerini aldı.

İttifak Holding Konyaspor cephesi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ligin 16. haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlılarda Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Amir Hadziahmetovic ve Artem Kravets, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. İttifak Holding Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin ve Deni Milosevic ilk 11'de görev aldı

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Musa Çağıran, Volkan Fındıklı, Marin Anicic, Samuel Eduok, Ömer Ali Şahiner, Alper Uludağ, Paolo Hurtado, Adil Demirbağ ve Farouk Miya kadroda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Yaşar Güler Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Vitor Hugo Güven Yalçın Cüneyt Çakır Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Kaza Ordu Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor-Galatasaray maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 19:18:32. #1.14#
title