Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Konya'da oynanacak. Peki, Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?