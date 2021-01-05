Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Konya'da oynanacak. Peki, Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor-Galatasaray Maçı 05 Ocak Salı günü oynanacak. Konyaspor-Galatasaray Maçı 19:00'de başlayacak.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
KONYASPOR- GALATASARAY MUHTEMEL İLK11'LERİ!
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets
Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Oğulcan, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Diagne