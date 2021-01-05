Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray ilk 11'leri!

Süper Lig'de 17. hafta maçında, Galatasaray Konyaspor ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak. İki takımında hedefi üç puan alarak haftayı kapatmak. Sarı-Kırmızılı takımın Fatih Terim cezası, bu maçla birlikte bitecek. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor - Galatasaray ilk 11'leri!

Süper Lig'in 17. haftasında sarı kırmızılı takım Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya olacak. Antalyaspor ile beraberliğin ardından liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, zirveden kopmamak için rakibini deplasmanda mağlup etmesi gerekiyor. Hatayspor mağlubiyetinden sonra moralleri bozulan Konyaspor da kendi sahasında kazanmanın peşinde! İşte Konyaspor - Galatasaray maçı hakkında tüm detaylar...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, bu maçta deplasmanda olacak ve karşılaşma Konyaspor'un MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da. Maç, BeIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanacak!

KONYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer, Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne.