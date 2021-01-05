Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?
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Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?

05.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:13
Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?

Süper Lig'in 17. haftasında futbol severleri heyecanlandıran bir karşılaşma bekliyor. Konyaspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor sakatlıklarla uğraşırken, Galatasaray, Konyaspor'dan 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Beklenen Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Antalyaspor'dan beraberlikle ayrılan ve liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor'u mağlup eden Konyaspor'da ise Ömer Ali Şahiner, Miya, Adil, Volkan, Anicic, Hurdato, Eduoka'da sakatlıklar mevcut. Peki bu zorlu mücadelede Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak? Futbol severlerin merak içinde olduğu sorulardan bazıları. İşte detaylar...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

5 Ocak Salı günü Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Konyaspor - Galatasaray maçı Konya'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek. Konyaspor - Galatasaray maçı, Bein Sports 1 kanalında futbol severler tarafından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca, Digiturk 77, Kablo TV 232 ve Web üzerinden izlenme mümkün.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Bugün gerçekleşecek olan Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacaktır.

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