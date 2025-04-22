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Konyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri! (VİDEO) Konyaspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Konyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri! (VİDEO) Konyaspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Konyaspor Galatasaray özet ve önemli dakikalar! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Konyaspor Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Konyaspor Galatasaray ZTK maç özeti! İşte, Konyaspor Galatasaray özet videosu!

Konyaspor Galatasaray maç özeti! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Konyaspor Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Konyaspor Galatasaray ZTK maç özeti! İşte, Konyaspor Galatasaray özet videosu haberimizde...

KONYASPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Konyaspor Galatasaray maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Konyaspor Galatasaray özet bölümünde yer alan bilgilerden Konyaspor Galatasaray geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Konyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri! (VİDEO) Konyaspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

KONYASPOR GALATASARAY ÖZET

Konyaspor Galatasaray maç özetini maçın ardından A Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konyaspor Galatasaray maçı 5-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Konyaspor Galatasaray maçı canlı olarak ATV'de yayınlandı.

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