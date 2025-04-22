Konyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri! (VİDEO) Konyaspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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KONYASPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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KONYASPOR GALATASARAY ÖZET

Konyaspor Galatasaray maç özetini maçın ardından A Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konyaspor Galatasaray maçı 5-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Konyaspor Galatasaray maçı canlı olarak ATV'de yayınlandı.