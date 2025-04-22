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Konyaspor Galatasaray hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Konyaspor Galatasaray hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Konyaspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Konyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Konyaspor Galatasaray maçı yayın bilgisi!

Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Konyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Konyaspor Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Galatasaray maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Konyaspor Galatasaray maçını ATV'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca ATV resmi internet sitesi üzerinden de maçı canlı takip edebilirsiniz.

Konyaspor Galatasaray hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.

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