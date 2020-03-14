Konyaspor Fenerbahçe'ye geçit vermedi
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Fenerbahçe, Konyaspor, Ömer Ali, Güncel

Konyaspor Fenerbahçe'ye geçit vermedi

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı.

14.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:30
Konyaspor Fenerbahçe'ye geçit vermedi

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

16. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutunu, kaleci Harun kale çizgisinde kurtardı.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutu, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında top Fenerbahçe savunmasından döndü. Ceza yayı içinde topa gelişine vuran Bajic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

İKİNCİ YARI

58. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Skubic'in ceza sahası içine ortasında son anda dokunan Bajic'in vuruşunda top, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada sağ taraftan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya Tolga kafa vuruşu yaptı. Top kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

67. dakikada topsuz alanda Skubic'in Deniz ile girdiği ikili mücadelede, Deniz'in yerde kalması sonucu Skubic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

77. dakikada sol kanatta Ömer Ali'nin Deniz ile girdiği ikili mücadele sonrasında Ömer Ali'nin müdahalesiyle Deniz yerde kaldı. Pozisyonun ardından Ömer Ali, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

86. dakikada orta alanda gelişen Fenerbahçe atağında, Deniz'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Muriqi'nin şutu, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Esat Sancaktar xx, Serkan Ok xx

Konyaspor: Mahmut Ertuğrul xxx, Selim xxx, Uğur xx, Skubic xxx, Guilherme xx, Jonsson xx, Milosevic xx (Alper dk. 81 x), Amir xx, Shengelia xx (Jevtovic dk. 87 ?), Ömer Ali x, Bajic xxx (Ali dk. 78 xxx )

Yedekler: Mücahit Atalay, Alper, Ferhat, Volkan, Hurtado, Mak, Daci, Thuram

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Fenerbahçe: Harun xx, Jailson xx, Gustavo xx, Isla xx, Hasan Ali x, Emre x (Mevlüt dk. 64 xx), Zajc xx, Tolga x (Ferdi dk. 83 x), Mehmet xx (Deniz dk. 46 xx), Rodrigues xx, Muriqi x

Yedekler: Erten, Osman Ertuğrul, Falette, Murat, Ömer Faruk, Cenk

Antrenör: Zeki Murat Göle

Gol: Bajic (dk. 41) (Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Skubic (dk. 67), Ömer Ali (dk. 77) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Selim, Uğur, Bülent Korkmaz (Teknik Direktör), Mahmut Ertuğrul (Konyaspor), Hasan Ali, Rodrigues (Fenerbahçe)

(Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar/İHA)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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