Konyaspor Fenerbahçe maçının VAR'ı Alper Ulusoy
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Konyaspor Fenerbahçe maçının VAR'ı Alper Ulusoy

08.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:53
Konyaspor Fenerbahçe maçının VAR'ı Alper Ulusoy

İH Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

İH Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında İH Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede, Fırat Aydunus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını, Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yapacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu. AVAR'da ise Mustafa Emre Eyisoy olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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