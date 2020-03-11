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Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü

İTTİFAK Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü.

11.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:56
Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü

İTTİFAK Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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