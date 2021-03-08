Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'de konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Bir türlü o istediğimiz, beklediğimiz, arzuladığımız, skoru 2-1'e getirecek golü atamadık.

Süper Lig'de konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Bir türlü o istediğimiz, beklediğimiz, arzuladığımız, skoru 2-1'e getirecek golü atamadık. Atabilseydik Fenerbahçe'yi strese sokacaktık, kendi motivasyonumuz ve inancımız da artacaktı." dedi.

Parlatan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldığı galibiyetten dolayı Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Aslında "Basit" denilebilecek bir karşılaşma olduğunu dile getiren Parlatan, "İlk yarım saat gerçekten hiç istemediğimiz bir görüntü sergiledik. Hiçbir şekilde oyun içinde değildik, ne ofansif anlamda ne defansif anlamda. Maçın başında istediklerimizi, konuştuklarımızı sahaya yansıtamadık." diye konuştu.

Peş peşe iki gol yediklerini ve takımın motivasyonunun bozulduğunu belirten Parlatan, ilk yarının son 15 dakikasında gösterdikleri reaksiyonun gole dönüşmemesinin de üzücü olduğunu söyledi.

Devre arasında neler yapılması gerektiğini konuştuklarını anlatan Parlatan, şöyle devam etti:

"Oyuncularımız ikinci devre neredeyse rakip sahaya topu, oyunu yıktı, orada çeşitli hücumsal varyasyonlarla gerçekten etkili olduk. Top genelde bizdeydi, pozisyonlara da girdik. Bir türlü o istediğimiz, beklediğimiz, arzuladığımız, skoru 2-1'e getirecek golü atamadık. Atabilseydik Fenerbahçe'yi strese sokacaktık, kendi motivasyonumuz ve inancımız da artacaktı. Genel anlamda bakılırsa 55-60 dakika takım oyun içerisindeydi, maça ortaktı hatta. Daha iyi oynayan bir takım görüntüsü verdik, üzücü olan bir durum tabii. Yarım saatlik bir görüntü bize yakışmadı."

Ersan Parlatan, bu maçtaki eksikleri gidererek Kasımpaşa karşılaşmasına hazırlanacaklarını ve deplasmandan galibiyetle döneceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat